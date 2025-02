Orange bevestigt cyberaanval

Orange Group is getroffen door een cyberaanval. Een hacker heeft online een grote hoeveelheid gegevens gepubliceerd die van klanten van Orange Group zouden zijn.

De hacker beweert duizenden interne documenten met gebruikersgegevens en personeelsinformatie te hebben gestolen na een aanval op de systemen van Orange Group, het Franse telecombedrijf dat ook digitale diensten levert. De aanvaller, die zich online Rey noemt en lid is van de HellCat-ransomwaregroep, zegt dat de gestolen data voornamelijk afkomstig is van de Roemeense tak van het bedrijf en bestaat uit 380.000 unieke e-mailadressen, broncode, facturen, contracten en klant- en personeelsgegevens.

Nadat pogingen om Orange af te persen mislukten, publiceerde de hacker details over de gestolen data op een hackersforum. Dergelijke datalekken kunnen grote gevolgen hebben voor zowel klanten als werknemers, waaronder identiteitsfraude en financiële schade.

Orange bevestigt tegenover techsite BleepingComputer dat er een datalek heeft plaatsgevonden, maar stelt dat de aanval een ‘niet-kritieke applicatie’ heeft getroffen. Uit vroeg onderzoek blijkt onder meer dat een deel van de gegevens vrij oud is, en bijvoorbeeld gaat over medewerkers die vijf jaar geleden voor Orange in Roemenië werkten.

Het bedrijf is een onderzoek gestart en neemt maatregelen om de impact van het incident zoveel mogelijk te beperken.

In samenwerking met Dutch IT Channel