Cybersecuritybedrijf Cyberwolf breidt uit naar de VS

Het Belgische Cyberwolf, een zusterbedrijf van Spotit, zet na twee jaar haar eerste stappen in de VS. Ook daar wil het zich toeleggen op de cyberveiligheid van prominenten.

Cyberwolf werd twee jaar geleden opgericht door Steven Vynckier en legt zich toe op de digitale veiligheid van zogenaamde (Ultra) High Net Worth Individuals. Denk daarbij aan CEO’s en bestuurders van beursgenoteerde bedrijven of Europese topambtenaren. Die focus was volgens Cyberwolf een succes waardoor het nu over de oceaan kijkt voor verdere groei.

Cyberwolf zegt dat de profielen die het bedient doorgaans weinig bezig zijn met risicomanagement of zich er te weinig bewust van zijn. Vaak omdat ze het al te druk hebben. Daar wil het bedrijf haar diensten in de markt zetten. Spotit, dat al iets langer bestaat, legt zich toe op security- en netwerkdiensten naar bedrijven zelf en is al langer bekend. Cyberwolf heeft op dat vlak een heel andere houding en opereert door de aard van haar activiteiten net liefst in de luwte.

Atlanta

Het bedrijf uit Merelbeke zal voor haar Amerikaanse activiteiten werken vanuit Atlanta. Een opmerkelijke keuze wetende dat veel techbedrijven doorgaans naar Californië of New York trekken. Die keuze komt er deels door de klanten die het in de VS nu heeft aangetrokken. Maar het is er ook goedkoper wonen en werken en de luchthaven van Atlanta is tegelijk een grote hub om klanten in de VS te bezoeken.

‘Atlanta is de ideale uitvalsbasis om ook aan de overkant van de oceaan gestaag te groeien,’ zegt Steven Vynckier, CEO van Spotit en oprichter van Cyberwolf. ‘Het heeft één van de beste tech universiteiten waar we actief op zoek zullen gaan naar lokale versterking voor ons team om de lokale dienstverlening van Cyberwolf uit te bouwen.’

Tegelijk blijft het technologisch zwaartepunt momenteel wel in België. ‘Je moet die first line support lokaal kunnen bieden, maar we blijven operationeel vanuit België werken waar we met heel sterke mensen een degelijke kwaliteit bieden aan onze klanten,’ vertelt Vynckier aan Data News.