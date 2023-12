Facebook Messenger krijgt eindelijk encryptie

Als een van de laatste grote platformen krijgen alle chats en spraakgesprekken op Facebook en Messenger end-to-end encryptie

De versleuteling komt er wereldwijd voor iedereen, maar het kan enkele dagen duren voor ze effectief overal is uitgerold. De beveiligingsmaatregel was er eerder al optioneel, maar wordt nu standaard uitgerold.

Concreet wil dat zeggen dat enkel de verzender en ontvanger je bericht kunnen lezen. Dat maakt het in theorie onmogelijk voor hackers of overheden (inclusief politiediensten) om berichten af te luisteren. Dat gaat natuurlijk niet op als iemand het toestel van de verzender of ontvanger in handen krijgt, of daar malware op kan plaatsen om zo mee te kijken.

Maar het is wel een stap vooruit. Het maakt ook dat Meta zelf (het moederbedrijf achter Facebook) geen inzage heeft, en dus ook niet kan gedwongen worden om inzage te geven.

Meta kondigt de komst van end-to-end encryptie al enkele jaren aan. Bijna vijf jaar geleden kondigde Mark Zuckerberg aan dat de mogelijkheid er zou komen. In de loop der jaren werd de functie getest, uitgesteld of deels (voor groepsgesprekken) mogelijk. Die wachtperiode is voorbij. Ter vergelijking: zusterbedrijf Whatsapp, of kleinere concurrenten zoals Signal of Telegram zijn al langer volledig versleuteld.