Itsme gaat ticketverkoop Pro League beveiligen

De Pro League en identificatie-app Itsme hebben een driejarige samenwerking aangekondigd om de ticketverkoop te beveiligen. Wie online tickets voor het Belgische professionele voetbal wil aanschaffen, zal daarvoor binnenkort zijn identiteit moeten bevestigen via Itsme.

De Itsme-applicatie zal vanaf dit voorjaar stapsgewijs geïntegreerd worden in het Roboticket-platform van de Pro League-clubs. Na positief verlopen pilootprojecten vorig seizoen bij Sporting Charleroi en OHL, besloot de Pro League om een langere samenwerking aan te gaan met Itsme.

‘Nieuwe drempels tegen fraude’

In de praktijk zullen zowel abonnees (eenmaal per seizoen) als kopers van losse tickets hun identiteit moeten verifiëren via Itsme. ‘Deze integratie zal bijdragen aan een veiliger stadionbezoek en helpt clubs om te voldoen aan de wettelijke vereisten, waarbij elk ticket op naam moet staan. Dankzij deze samenwerking worden nieuwe drempels opgezet tegen fraude, illegale doorverkoop en identiteitsmisbruik’, klinkt het in een persbericht.

Olivier Simons, COO van Sporting Charleroi, was alvast overtuigd na de pilot. ‘De samenwerking tussen onze club en Itsme verliep heel natuurlijk en we hebben erg positieve feedback van de supporters ontvangen. Het is geweldig om te zien dat deze uitrol nu voor alle clubs gebeurt’, zegt hij.