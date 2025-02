Microsoft zet Defender VPN stop

Microsoft sluit eind deze maand de VPN-dienst in zijn Defender-app. De dienst zou niet genoeg worden gebruikt.

De Defender app is een beveiligingsapp voor Windows 11, macOS, Android en iOS. De app bevat een reeks beveiligingsdiensten waaronder, nog voor even, een VPN om je privacy te verhogen. De tool is gratis voor onder meer abonnees van Microsoft 365.

De VPN-dienst van Microsoft heeft wel een reeks voorwaarden. Zo kan je maar voor 50GB per maand anoniem surfen, en worden apps als WhatsApp, Facebook video, YouTube, TikTok, Netflix en meer uit de VPN gehouden. Je kan de Defender VPN ook niet gebruiken om je voor te doen alsof je in een andere regio woont, en zo bijvoorbeeld series te streamen die niet in jouw land beschikbaar zijn.

Die voorwaarden maken Defender VPN wat minder nuttig dan veel van zijn concurrenten, en het is waarschijnlijk een van de redenen dat de tool niet vaak gebruikt werd. Wie toch van Defender VPN gebruikmaakt, heeft nog een kleine maand om een alternatief te vinden.