Noord-Koreaanse hackers stalen op zes jaar 3 miljard dollar aan crypto

Staatshackers uit Noord-Korea voerden sinds 2017 een hele reeks aanvallen uit op, onder meer, de crypto-industrie. Dat zou goed zijn voor zo’n 3 miljard dollar.

Dat berekende beveiligingsfirma Recorded Future. Noord-Korea zet al een tijd hackinggroepen in, waaronder de Lazarus Group waarschijnlijk de bekendste is. De groepen werken op een gelijkaardige manier als cyberbendes, maar dan meestal op een grotere schaal. Het land voert bijna geen internationale handel, en lijkt nu sterk te focussen op het stelen van cryptomunten.

Nieuwe inkomstenbron

Zo zouden staatshackers van Noord-Korea achter 44% van alle diefstallen van cryptomunten het voorbije jaar zitten, zo schrijft Recorded Future in een rapport. Veel van diefstallen waren het gevolg van aanvallen op cryptocurrency exchanges, maar ook individuele gebruikers en venture capital firma’s waren het slachtoffer.

Nog volgens het rapport zijn cryptomunten nu bij de grootste inkomstenstromen voor het regime in Pyongyang. Noord-Korea sloeg in 2016 een grote slag met een aanval op het Swift-bankensysteem, waarbij het toen honderd miljoen dollar buitmaakte. Sindsdien is de focus meer verschoven naar cryptomunten, die moeilijker te traceren zijn.