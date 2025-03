NTT Communications gehackt

Bij een hack bij NTT Communications is de informatie van bijna 18.000 zakelijke klanten gelekt.

NTT meldt in het Japans op haar website dat het op 5 februari ontdekte dat iemand ongeoorloofde toegang had tot de systemen van NTT. Wanneer de hack plaatsvond is niet bekend.

Concreet werd het Order Distribution System gehackt, dat details over 17.892 klanten bevatte. Het gaat wel enkel om bedrijfsinformatie, zoals de naam van het bedrijf, contractnummer, contactgegevens en in welke mate ze een dienst afnamen, er is dus geen persoonlijke informatie gelekt.

Later ontdekte NTT ook dat de aanvaller(s) waren opgeschoven naar een ander toestel in het netwerk dat intussen ook afgesloten werd. Het bedrijf is van mening dat de dreiging uit de hack momenteel van de baan is.

NTT gaat klanten niet verder informeren per mail, maar getroffen klanten worden wel door hun salesverantwoordelijke gecontacteerd. Het is momenteel niet duidelijk of het enkel om Japanse klanten gaat, of ook internationale klanten bij de slachtoffers horen.