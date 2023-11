Okta: Hackers stalen data klantendienst

Authenticatiebedrijf Okta geeft meer details over de cyberaanval waar het slachtoffer van werd. Het bedrijf zegt dat er data werd gestolen over iedereen die in de bestanden van de klantendienst zat.

De hack dateert van twee maanden geleden en zorgde onder meer voor onrust bij wachtwoordbeheerder 1Password, dat klant is bij Okta. Ook eerder in 2022 werd het bedrijf geviseerd en werd onder meer de broncode van één van hun diensten gekopieerd.

Nu zegt Okta aan Reuters dat het intussen achterhaalde dat hackers een rapport konden downloaden met data waaronder alle namen en mailadressen van klanten die het customer support systeem van Okta gebruiken. Het heeft geen weet of die data ook actief wordt gebruikt door criminelen, maar sluit niets uit en waarschuwt ook de betrokken klanten.