Passwerk levert voortaan ook cybersecuritydiensten

Passwerk breidt haar diensten van consultants met autismediagnose uit naar cybersecurity. Het wil voortaan ook het security operations center (SoC) van bedrijven ondersteunen.

Passwerk focust zich al 15 jaar op het inzetten van mensen met een autismespectrumprofiel in diverse ICT-functies. Het merendeel van de werknemers is test engineer (145 mensen), maar er zijn ook dertig developers, 16 BI-consultants en 29 mensen rond support aan de slag bij diverse klanten. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf ook de Data News Award voor Most Sustainable ICT Company of the Year.

Vorig jaar maakte Passwerk bekend dat het ook specialisten rond security en low code wou aanbieden. Dat eerste was aanvankelijk een gok. Medeoprichter Dirk Rombaut zei toen aan Data News dat het nog niet zeker was of mensen met autisme hun draai zouden vinden in een SoC-traject. Bovendien zijn er hogere instapvereisten omdat de geïnteresseerden sowieso over een bachelor IT moesten beschikken.

Een klein jaar later heeft het bedrijf tien SoC-analisten klaargestoomd, onder meer bij Belfius is één van hun specialisten vandaag aan de slag. Zij leggen zich onder meer toe op het monitoren van logs van toepassingen en toestellen in het bedrijfsnetwerk. Passwerk wijst daarbij onder meer op het sterk analytisch vermogen en het concentratievermogen van haar consultants.