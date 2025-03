Apple naar rechtbank tegen Brits verzoek om achterpoortje in encryptie

Apple heeft een klacht neergelegd in het VK om te voorkomen dat het de beveiliging van iCloud moet verzwakken.

De klacht werd ingediend bij het Investigatory Powers Tribunal, een orgaan dat klachten tegen Britse veiligheidsdiensten onderzoekt. Dat moet onderzoeken of het verzoek van het VK aan Apple wettelijk is en of het kan geschrapt worden. Dat schrijft de Financial Times.

Apple kreeg in januari een verzoek van het Verenigd Koninkrijk om een extra laag bescherming ‘Advanced Data Protection’ of ADP te kunnen omzeilen. Die laag bestaat sinds december 2022. Kort nadien stopte het met het aanbieden van ADP in het VK.

De klacht werd toen ongeveer gelijktijdig ingediend, maar dat nieuws raakt nu pas bekend. Formeel heeft Apple amper commentaar op de zaak. Het bevestigt alleen dat iCloud ADP in het VK niet langer wordt aangeboden.

Achterpoort voor iedereen

Ook vanuit de Britse regering is er weinig inhoudelijke commentaar. Brits veiligheidsminister Dan Jarvis zei volgens de Financial Times vorige maand in het Britse Lagerhuis dat het geen keuze tussen veiligheid en privacy moet zijn en dat de wetten sterk genoeg zijn om te garanderen dat de privacy is gewaarborgd en data enkel uitzonderlijk en wanneer nodig wordt verzameld.

Het verzoek van de Britse overheid moet het makkelijk maken voor veiligheidsdiensten om gesprekken of online opslag van burgers te raadplegen. Maar een technisch achterpoortje inbouwen om een dienst toegang te geven, zou de Britse veiligheidsdiensten toegang kunnen geven tot alle iCloud-accounts, niet enkel die in het VK.

Tegelijk waarschuwen experts al jaren dat een achterpoortje in encryptie voor veiligheidsdiensten, ook kan misbrikt worden door cybercriminelen, spionnen of andere malafide spelers.