Apple stopt met geavanceerde iCloud-versleuteling in het Verenigd Koninkrijk

Apple schrapt zijn zogeheten ADP-bescherming voor cloudopslag in het Verenigd Koninkrijk. Het Amerikaanse techbedrijf doet dat nadat de Britse regering een achterdeurtje in de versleuteling van iCloud had bevolen.

Het gaat om Advanced Data Protection (ADP), een optionele functie voor iCloud waarmee gebruikers hun gegevens beter kunnen beveiligen. Daarbij worden de data in de cloudopslagdienst van Apple versleuteld en kunnen die alleen op vertrouwde apparaten weer ontcijferd worden.

Twee weken geleden raakte bekend dat de Britse regering Apple had gevraagd om een achterdeurtje te bouwen in de versleuteling, zodat ze toegang zou kunnen krijgen tot alle data op iCloud. Apple heeft bij het gebruik van de encryptie namelijk zelf geen zicht op de gegevens die gebruikers uploaden.

Nu meldt Apple dat het de functie daarom helemaal niet meer zal aanbieden in het Verenigd Koninkrijk. Sinds afgelopen weekend is ADP er niet langer te activeren door nieuwe gebruikers; voor bestaande gebruikers wordt de functie op een latere datum verwijderd.

‘Zwaar teleurgesteld’

‘We zijn zwaar teleurgesteld dat de ADP-bescherming niet langer beschikbaar zal zijn voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk, gezien de aanhoudende toename van gegevensinbreuken en andere bedreigingen voor de privacy’, klinkt het bij Apple. ‘Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, hebben we nooit eerder een achterdeur gebouwd in onze producten en zullen we dat ook nooit doen.’

Door het schrappen van de ADP-bescherming zal Apple in principe weer toegang kunnen krijgen tot alle iCloud-gegevens van Britse gebruikers. Met een gerechtelijk bevel kunnen ordediensten die data opvragen. Hoeveel Britten er gebruik van maken, is niet bekend. ADP was in het Vereningd Koninkrijk sinds december 2022 beschikbaar.