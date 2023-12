Derde ‘Big Brother’-award gaat naar minister Verlinden

Privacywaakhond Ministry of Privacy heeft de Big Brother Award dit jaar uitgereikt aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dat deelt de privacystichting donderdagavond mee.

Ministry of Privacy deelt de prijs sinds 2021 uit aan personen of organisaties die zich het voorbije jaar het meest privacy-onvriendelijk toonden.

Verlinden krijgt de prijs voor de geplande uitbouw van het Belgische netwerk van camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) naar 10.000 camera’s. Eerder breidde de federale regering het netwerk al uit van een kleine 2.000 tot 5.000 camera’s.

Ministry of Privacy wijst niet alleen op de privacygevaren, maar stelt dat het netwerk vooral een financieel voordeel moet opleveren voor de regering, via nieuwe en verlengde trajectcontroles.

‘Privacy wordt hier zo eens te meer ingeruild voor enerzijds een fictief gevoel van veiligheid, en anderzijds een middel om het gat in de begroting te vullen. Men mag bovendien van een gematigde CD&V-politica verwachten dat men grondrechten, zoals privacy, meer afweegt ten opzichte van argumenten zoals veiligheid, dan haar voorgangers deden’, zegt directeur Matthias Dobbelaere-Welvaert in een persbericht.

Ministry of Privacy plaatst de Europese Commissie dit jaar op de tweede plek, onder meer voor projecten zoals de eIDAS-verordening, rond elektronische identificatie. Op de derde plek geeft het Ministry of Privacy Vlaams minister Hilde Crevits een eervolle vermelding, vanwege een tweet die zij verstuurde, waarin ze zei dat de keuze snel gemaakt is ‘als je moet kiezen tussen recht op privacy of het vermijden van criminele feiten’. ‘Over valse tegenstellingen gesproken’, zegt Ministry of Privacy.