Meta aangeklaagd om betaald advertentievrij model

noyb, de organisatie van privacyactivist Max Schrems, stapt naar de rechter tegen Meta. Het noemt het betalend model zonder advertenties geen voorbeeld van vrije keuze.

Meta kondigde vorige maand aan dat het in Europa gebruikers de keuze geeft: een gratis Facebook en/of Instagram zoals nu het geval is, met reclame. Of een betalende identieke variant zonder reclame vanaf 9,99 euro. Het bedrijf maakte daarbij ook duidelijk dat het die optie invoert onder druk van Europese regulering, dat gebruikers de keuze moet geven.

Maar hoe Meta dat doet is niet naar de zin van de privacybelangengroep noyb (none of your business) van Max Schrems. De organisatie klaagde eerder al Amerikaanse technologiebedrijven aan, en wees op gebreken in de akkoorden rond data-uitwisseling tussen de VS en de EU (onder meer door Privacy Shield).

Volgens noyb stelt de Europese wetgeving dat toestemming uit vrije keuze moet bestaan. Tegelijk rekent het bedrijf volgens de privacygroep tot 250 euro per jaar aan om reclamevrij te gaan. De organisatie hekelt dat als iemand een fundamenteel recht op databescherming uit, dit geld kost. noyb verwacht ook dat als Meta dit ongestoord kan doen, ook andere platformen zo’n praktijken zullen hanteren.

We moeten daarbij wel nuanceren dat 250 euro per jaar het duurste model is, wanneer je zowel Facebook als Instagram reclame vrij maakt en dit via de app, waar een abonnement duurder is dan wanneer je het afsluit op een pc. Ook staat het je als burger vrij om geen gebruik te maken van Facebook en Instagram.

De zaak werd opgestart in Oostenrijk maar zal zeer waarschijnlijk naar de Ierse databeschermingsautoriteit verhuizen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de naleving van de regels, voor bedrijven die hun Europees hoofdkwartier in Ierland hebben, zoals Meta.