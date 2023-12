Meta start rechtszaak tegen Amerikaanse waakhond om kinderdata

Meta, het moederbedrijf van Facebook, is in de VS een rechtszaak gestart tegen de FTC. Het bedrijf mag van die waakhond geen geld meer verdienen aan data van kinderen.

De FTC of Federal Trade Commission, de Amerikaanse consumentenwaakhond, kondigde eerder dit jaar al aan dat het een eerdere overeenkomst met Meta rond privacy van vooral minderjarigen wilde aanscherpen. Bij die nieuwe regels zou het onder meer lastiger worden voor Meta om data van kinderen te verkopen.

Die eerdere overeenkomst dateert van 2020 en is nog een gevolg van het Cambridge Analytica-schandaal. Het toenmalige Facebook kreeg toen het bevel om de privacy op zijn platform te verbeteren. De FTC zegt dat Facebook/Meta die regels al meermaals heeft geschonden, en opende daarom opnieuw de rechtszaak.

Nieuwe poging

Bij deze nieuwe poging wil de FTC de regels ook meteen aanscherpen. Zo wil de waakhond dat Meta niet langer geld kan verdienen aan data van minderjarigen, en zou het bedrijf de uitdrukkelijke toestemming moeten krijgen van gebruikers voor het inzetten van gezichtsherkenning.

Meta, van zijn kant, noemt het heropenen van de zaak tegen Bloomberg ‘een duidelijke machtsgreep’ en zegt dat de gang van zaken niet eerlijk is. Meta tekende eerder deze week bezwaar aan tegen het heropenen van de rechtszaak uit 2020, en klaagt nu, in een nieuwe zaak, de FTC aan.