Wikipedia wil Amerikaanse bijdragers beter beschermen

De Wikimedia Foundation, de organisatie achter de vrije encyclopedie, werkt aan nieuwe tools en processen om bijdragers anoniem te houden. Dat moet hen beter beschermen tegen aanvallen door Musk of Amerikaanse conservatieven.

De organisatie wil voorkomen dat wie bijdraagt aan Wikipedia riskeert om een doelwit te worden van mensen en groepen die hun identiteit willen onthullen, om vervolgens hen lastig te vallen of juridisch te bedreigen.

Die vrees komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar riep Musk al op om niet langer geld te geven aan wat hij omschreef als ‘Wokepedia’. Hij hekelt dat een deel van het budget van de organisatie naar DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) gaat. Musk heeft voor alle duidelijkheid geen enkele financiële of bestuurlijke band met Wikipedia.

Tegelijk dook vorige maand een document op van de Amerikaanse conservatieve denktank Heritage Foundation. Daarin staat hoe de organisatie bewerkers van Wikipedia wil identificeren en tot doelwit maken. Het document beschrijft daarbij het herkennen van tekstpatronen in combinatie met een analyse van gebruikersdata en technische data. Denk daarbij aan gebruikersnamen die ook elders worden gebruikt, of valse accounts om reacties uit te lokken.

De bezorgdheden kwamen aan bod in twee recente videomeetings van de Wikimedia Foundation. 404 Media vatte de bezorgdheden rond de identiteitsbescherming samen, maar kreeg geen verdere commentaar van de organisatie.

IP-adressen

Zulke stappen maken dat de Wikimedia Foundation maatregelen neemt om hun bijdragers te beschermen. Zo is vandaag het IP-adres van een bewerker nog 90 dagen lang publiek als deze niet is ingelogd. Een antwoord daarop is een tijdelijke account waarvan enkel de tijdelijke gebruikersnaam zichtbaar is voor het publiek.

Daarnaast bekijkt het ook een juridische kant, waarbij de organisatie een bijdrager financieel kan steunen wanneer die wordt aangeklaagd. De Wikimedia Foundation deed dat eerder al in India en Duitsland. De voorwaarde is wel dat de doorgevoerde bewerkingen ter goeder trouw gebeurden.

Geen verhuis gepland

De hele organisatie verhuizen naar een ander land ligt momenteel niet op tafel. Een advocaat van de organisatie kreeg die vraag tijdens de meeting, maar stelt dat de site sowieso beschikbaar zou blijven in de VS en nog steeds onderhevig zou zijn aan Amerikaanse wetgeving. Daarbovenop zou het ettelijke miljoenen kosten, terwijl het momenteel geen enorm probleem oplost.



