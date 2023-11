Trend Micro ontwikkelt AI-aangedreven cybersecurity-assistent

Cyberbeveiliger Trend Micro heeft Trend Companion uitgebracht, een nieuwe generatieve AI-tool die analisten moet helpen om dreigingen sneller op te sporen en af te slaan. Het bedrijf spreekt over een primeur op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Volgens de ontwikkelaar kan Trend Companion de tijd die analisten besteden aan handmatige risicobeoordeling en dreigingsonderzoeken met de helft of meer verminderen. De tool doet dat aan de hand van een language interface die waarschuwingen uitlegt en contextualiseert, responsacties aanbeveelt en complexe command lines ontcijfert en uitlegt. Incident Responders krijgen dan weer hulp bij het ontwikkelen van OSQuery-queries in de IR- en Forensics-module.

Complexiteit verminderen

‘Overbelaste beveiligingsteams worstelen met de enorme hoeveelheid en complexiteit van dreigingsdata. Met Trend Companion hebben we een generatieve AI-tool ontworpen om de complexiteit te verminderen en beveiligingsactiviteiten te versnellen’, stelt Kevin Simzer, COO van Trend Micro.

Het bedrijf voorspelt dat generatieve AI uiteindelijk in alle belangrijke beveiligingsproducten zal worden ingebouwd. ‘De combinatie van adaptieve, modelgestuurde dreigingswaarschuwingen in Trend Vision One en de GenAI-mogelijkheden van Companion kan de reactietijd bij incidenten met 30 procent verkorten, en de rapportage van incidenten met wel twee uur per rapport’, stelt de cyberbeveiliger.