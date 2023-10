Veiligheids- en risk management-uitgaven stijgen volgend jaar met 14 procent, zegt Gartner

Eindgebruikers, met professionele op kop, zullen in 2024 zo’n 14 procent meer geld uitgeven aan beveiliging en risk management van hun digitale eigendommen, zegt marktonderzoeker Gartner.

In 2023 zullen de wereldwijde uitgaven van eindgebruikers aan beveiliging en risk management zo’n 177 miljard euro bedragen, zegt Gartner. Voor volgend jaar wordt een toename van 14,3 procent verwacht, naar 203 miljard euro. Dat komt vooral door de plotse explosie van generatieve AI en een grotere aandacht voor dataprivacy en cloudbeveiliging.

‘De toenemende adoptie van clouddiensten, een in toenemende mate meer hybride werkend personeel, snelle opkomst en gebruik van generatieve AI (GenAI) en een evoluerende regelgeving dwingen leiders op het gebied van security and risk management (SRM) om hun uitgaven voor beveiliging en risicobeheer te verbeteren’, zegt Shailendra Upadhyay, onderzoeker bij Gartner. ‘Tegelijkertijd brengen ze meer focus in hun inspanningen door technische beveiligingsmogelijkheden te gebruiken, die veel meer zichtbaarheid en reactievermogen bieden in het hele digitale ecosysteem van de organisatie. Ook zullen ze de manier waarop beveiliging werkt meer structureren, om flexibiliteit te hebben zonder gevaar voor de veiligheid.’

Privacy en cloud

Wat privacy betreft ziet Gartner een grote wereldwijde impact van steeds scherpere wetgeving op het verwerken van persoonlijke data. Die zal ook meer en meer het gebruik van AI beslaan. Tegen 2025 zal 75 procent van de wereldbevolking zijn persoonlijke data beschermd zien door moderne privacywetgeving. Dat zal dus ook nog eventjes een prioriteit blijven voor organisaties, denkt Gartner.

Ook zien de marktonderzoekers een toename van publieke clouddiensten, die meteen ook roept om meer uitgaven aan cloudbeveiliging. In dat departement ziet het marktstudiebureau voor 2024 een toename van 24,7 procent in de beveiligingsuitgaven, naar een totaal van 6,6 miljard euro.

Cyberbeveiliging blijft de grootste

En dan is er, natuurlijk, de oude getrouwe cyberbeveiligingsindustrie, waarvoor in 2024 een groei van 11 procent voorziet, naar wereldwijde uitgaven van 85 miljard euro. Cyberbeveiliging blijft, met zijn 42 procent, de grootste hap van de uitgaven in beveiliging en risk management vertegenwoordigen.

‘In het licht van toenemende cyberrisico’s, toenemende cyberdreigingen en een veranderende operationele omgeving, is het voor organisaties belangrijker dan ooit om een cybersecurity-programma op te bouwen en te optimaliseren’, zegt Upadhyay.