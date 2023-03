Securitybedrijf Approach neemt sectorgenoot Secubear over

Met de overname van het jonge bedrijf wil het bedrijf uit Louvain-La-Neuve haar aanbod uitbreiden.

Secubear bestaat sinds 2019 en levert consultancy met een focus op databeveiliging. Het bedrijf werkt vanuit België en Denemarken. Nu komt het in handen van Approach, dat zelf sinds 2001 actief is met vestigingen in Louvain-La-Neuve, Antwerpen en het Zwitserse Genève.

Approach wordt geleid door David Vanderoost en telt vandaag meer dan honderd werknemers met een omzet van meer dan tien miljoen euro. Met de overname wordt Jeremy Agenais, partner en consultant bij Secubear, sales director bij Approach.