Dataspecialist VaultSpeed haalt ruim 15 miljoen euro op

Het Leuvens softwarebedrijf VaultSpeed heeft 15,1 miljoen euro opgehaald. De nieuwe financieringsronde werd geleid door Octopus Ventures, en er was participatie van Fortino Capital, PMV en BNP Fortis Private Equity.

VaultSpeed maakt software die klantengegevens van verschillende bronnen verenigt in één databank. Zo kan een klant een overzicht krijgen over alle data, gaande van opportuniteiten voor verkoop over het klantenverloop tot de performantie van het bedrijf. De toepassing van VaultSpeed zorgt dat klanten hun gegevens ‘snel en visueel aantrekkelijk naar de cloud’ kunnen brengen.

Niet evidente markt

VaultSpeed werd vier jaar geleden in België gelanceerd. De onderneming heeft op dit ogenblik ongeveer vijftig klanten wereldwijd, die zich situeren in de Verenigde Staten (dat 30 procent van de totale omzet van VaultSpeed vertegenwoordigt), Europa, Afrika en Azië. De helft van de klanten komt uit de financiële sector, de andere helft bevindt zich onder meer in de zorg-, energie-, overheids- en farmasectoren. Het bedrijf is strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met Snowflake, Microsoft en Databricks, en heeft een netwerk van meer dan dertig servicepartners opgebouwd.

De voorbij twee jaar heeft het bedrijf zijn omzet zien verdrievoudigen. Voor 2023 mikt oprichter en CEO Piet De Windt op nog eens een verdubbeling van de omzet. ‘Die sterke groei heeft er mede toe geleid dat we deze kapitaalronde tot een goed einde hebben kunnen brengen’, zegt hij. ‘Het onderstreept dat we een belangrijke speler zijn in een belangrijke, maar niet evidente markt.’

Verder automatiseren

Met de extra financiering wil VaultSpeed verder groeien en de softwarepakketten verder automatiseren. ‘We willen bijvoorbeeld artificiële intelligentie verder integreren’, zegt de CEO. ‘We gebruiken AI nu al in analytische functies, maar het zal onze software ook krachtiger maken.’

Tegen het einde van dit jaar zullen er 53 werknemers aan de slag zijn bij VaultSpeed. Door de extra groei zullen er nog extra personeelsleden aangeworven worden in onder meer het ontwikkelingsdepartement en de verkoop.