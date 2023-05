Starter van de week: Goodless maakt bekers recycleren smart

Herbruikbare bekers zijn op festivals al even niet meer weg te denken, maar het blijft soms toch een gehannes met die waarborg. Door een smart-laag toe te voegen aan het hele recyclingproces wil de Oost-Vlaamse start-up Goodless alles nog gemakkelijker maken: ongeacht wie de beker weer inlevert, de waarborg belandt altijd bij wie hem betaalde.

Hij komt nochtans uit een heel andere hoek van het zakenleven, oprichter Rudi De Kerpel. Maar enkele jaren geleden verkocht hij zijn keten van tuincentra om met de opbrengst een andere richting in te slaan. ‘Ik wilde iets doen rond duurzaamheid’, zegt hij. En dus bedacht hij Goodless, een systeem om het hele idee achter herbruikbare bekers slimmer te maken.

‘Wat we doen is elke cup van een RFID-tag voorzien’, steekt De Kerpel van wal. ‘Daarmee kunnen we de beker koppelen aan je bankrekening. Wanneer ze wordt ingeleverd, krijg je zo automatisch de waarborg teruggestort. Afgelopen dus met verwarring op festivals als je een rondje trakteert, en die bekers moet voorschieten.’

Om dat idee te realiseren ontwikkelde Goodless een online platform dat werkt ‘als een octopus’. ‘Je kan er elk mogelijk kassasysteem op inpluggen, of het nu dat van Panos, Starbucks of Tomorrowland is. Op die manier is alles meteen netjes geïntegreerd’, klinkt het.

Exit single use cups

Dat De Kerpel twee merken van koffieketens vermeldt is geen toeval, want de ondernemer kijkt verder dan festivals, of voetbalclubs als KAA Gent waar intussen ook met zijn systeem wordt gewerkt. ‘Binnen enkele jaren wil de Europese Unie dat het gedaan is met single use cups, en dus zullen ook die grote ketens naar herbruikbare bekers moeten overschakelen’, weet hij.

Dat wordt trouwens nog een behoorlijke oefening, als je bedenkt hoe vaak iemand in pakweg Gent met een beker koffie op de trein stapt, om die dan in Antwerpen of Brussel weg te werpen. ‘Maar met onze terugname-automaten is dat probleem verholpen en krijgt de klant zijn waarborg probleemloos terug. Het is zelfs mogelijk om de chip in de cup zo te programmeren dat de terugname binnen de drie dagen moet gebeuren. In dat geval kan je de klant daarover per mail ook nog een verwittiging sturen.’

Terugkerende inkomsten haalt Goodless uit het ophalen, wassen en terugbezorgen van de bekers, waarvoor de klanten van de start-up betalen. ‘Hetzelfde geldt voor de installatie en het gebruik van de software’, vertelt de oprichter. ‘Er blijkt erg veel interesse in de markt voor onze oplossing. Het betalend project dat bij KAA Gent loopt, heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er ook clubs uit Nederland en Frankrijk zijn komen informeren.’

Reuse-as-a-Service

Toch wil Goodless de commercialisering rustig aanpakken: ‘We houden de vragen voorlopig nog wat op afstand, eerst willen we eind juni deze fase afronden waarin we naar de 5.000 gebruikers gaan. Daarna starten we aan een volgende fase, waarin we willen opschalen naar een evenement met 20.000 gebruikers op hetzelfde moment.’

De Kerpel wil nog even bootstrappend doorgaan, maar staat open voor wat op zijn weg komt. In afwachting wil hij zijn activiteiten wel fuseren met Ecocup, dat al eerder actief was op de markt van de herbruikbare bekers. ‘Het is de bedoeling om alle services rond het wassen en distribueren van bekers met hen te delen – noem het Reuse-as-a-Service. Het smart-gedeelte zal dan zelfstandig verder gaan als Goodless’.