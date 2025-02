Agoria pleit voor een hogere stralingsnorm voor 5G in Brussel

Uit een onderzoek naar de 5G-prestaties van Europese steden bleek deze week dat Brussel eerder ondermaats scoort. Volgens Agoria, die ook de belangen van telecomoperatoren behartigt, moet de norm voor gsm-straling in onze hoofdstad dan ook dringend worden versoepeld. Als dat niet gebeurt, dreigen er in de komende jaren al capaciteitsproblemen te ontstaan, stelt de technologiefederatie.

Snelle 5G-verbindingen waren lang onbeschikbaar in Brussel omdat de overheid vasthield aan een strenge stralingsnorm. Uiteindelijk kwam er een versoepeling waardoor 5G wel mogelijk werd in het gewest, maar nu waarschuwt Agoria dat die niet zal volstaan.

Voortrekkersrol

‘Met een sterk toenemend datagebruik door zowel burgers als bedrijven is een performant 5G-netwerk onmisbaar. Bij ongewijzigd beleid dreigt het Brussels Gewest nog deze legislatuur (die loopt tot 2029, nvdr) capaciteitsproblemen te krijgen’, klinkt het bij de federatie, die vindt dat Brussel als Europese hoofdstad juist een voortrekker moet zijn voor een modern connectiviteitsbeleid.

In werkelijkheid heeft Brussel vandaag een van de strengste radionormen in Europa. Waar de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een norm van 41,2V/m aanbevelen, hanteert Brussel een norm van 14,57 V/m (outdoor) en 9,19 V/m (indoor). Uit berekeningen van Agoria zou bovendien blijken dat, gegeven de beperkingen van de norm, de operatoren twee derde van de sites niet kunnen configureren voor een optimale kwaliteit.

Taxeren per antenne

De federatie wijst er verder op dat Brusselse gemeenten de operatoren taxeren per antenne die geplaatst wordt. ‘Deze belastingen lopen erg hoog op, zijn contraproductief en vormen gemiste opportuniteiten voor investeringen in de digitale infrastructuur’, aldus Agoria.

‘We roepen op om dringend een Brusselse regering te vormen, een regering die een echt connectiviteitsbeleid voor het gewest mee helpt uit te denken, samen met de sector’, zegt Brieuc Janssens de Varebeke, manager van Agoria Brussels. ‘Dit betekent, een duidelijke toekomstvisie met een stralingsnorm die het mogelijk maakt om de vele voordelen van 5G tot hun recht te laten komen. Brusselaars en Brusselse ondernemingen hebben een digitale topinfrastructuur nodig.’