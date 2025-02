Base levert Telenet klantengroei op

Telenet heeft het aantal breedbandklanten in het laatste kwartaal van 2024 voor het eerst in twee jaar zien stijgen. De toename is onder andere te danken aan het budgetaanbod via dochtermerk Base.

Via Base, dat al actief was in mobiele telefonie, rolde Telenet in juni ook budgetaanbiedingen voor vast internet en televisie uit. De groep mikt met de nieuwe diensten van Base op een marktaandeel van tien procent, of zowat 250.000 klanten, in zeven à negen jaar, luidde het bij de lancering. In de eerste zeven maanden tot en met december kon Base al meer dan 25.000 abonnementen slijten, blijkt uit de jaarresultaten. Daarmee overtrof Base volgens Telenet de eigen verwachtingen.

Mede daardoor kende Telenet in de laatste drie maanden van vorig jaar zelfs een netto toename van breedbandklanten, met 3.200 gebruikers. CEO John Porter heeft het over ‘een terugkeer naar groei na gematigde dalingen in de laatste twee jaar’. Naast Base schrijft de groep de stijging toe aan ‘succesvolle eindejaarspromoties’ en een sterke prestatie van zijn Luxemburgse dochter Eltrona.

Digi

Op de markt van mobiele telefonie voelt Telenet wel de komst van Digi als vierde telecomoperator in België. Die lanceerde op 11 december zijn mobiele aanbod aan tarieven ver onder die van de concurrentie, waarmee het merk een prijzenoorlog op de mobiele markt ontketende. Bij Telenet daalde het aantal mobiele klanten in het vierde kwartaal beperkt met netto 1.800.

Het aantal bundelklanten met zowel een vast als een mobiel abonnement ging er in het vierde kwartaal wel met 12.200 op vooruit tot 861.000. Ook daarbij gaat het om de beste prestatie in twee jaar, luidt het. Wat de financiële resultaten betreft, haalde Telenet volgens Porter in 2024 de eigen prognoses. In 2025 verwacht de groep onder andere dat een verdere groei van Base de resultaten zal blijven ondersteunen. Telenet waarschuwt wel voor ‘aanhoudende druk’ op de mobiele abonnementen door intense concurrentie.

Het huidige jaar is er ook nog een met forse investeringen, in onder meer het snelle mobiele 5G-internet en de uitrol van het glasvezelnetwerk in Vlaanderen via Wyre, de joint venture met netbeheerder Fluvius.