Consortium wil bieden op aanbesteding Europese Iris²-constellatie van communicatiesatellieten

Verschillende Europese spelers uit de ruimtevaart- en telecomsector hebben een consortium gevormd om te reageren op de komende aanbesteding van de EU voor de ontwikkeling van haar Iris²-constellatie van beveiligde communicatiesatellieten.

Het consortium wordt geleid door satellietfabrikanten Airbus en Thales Alenia Space en exploitanten Eutelsat, Hispasat en SES, zo kondigden de groepen deze week in een gezamenlijke verklaring aan.

Het omvat ook Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telesapzio en Thales en ‘zal starters, middelgrote bedrijven en KMO’s aanmoedigen om zich bij het partnerschap aan te sluiten, om de Europese ruimtevaartsector innovatiever en concurrerender te maken en nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken’, voegden ze eraan toe.

Multi-orbitale satellieten

Het Iris²-project is het belangrijkste ruimtevaartproject van de EU, na de programma’s Galileo (plaatsbepaling per satelliet) en Copernicus (klimaatbewaking). Het voorziet in een netwerk van multi-orbitale satellieten, waaronder 170 in een lage baan om de aarde, dat tussen 2025 en 2027 zal worden gelanceerd.

Het moet de EU voorzien van veilige verbindingen, met name voor militair gebruik en zelfs in geval van onbeschikbaarheid van terrestrische infrastructuren, in een context van verhoogde cyberveiligheidsdreigingen. De toekomstige constellatie beantwoordt ook aan de behoefte om een einde te maken aan gebieden zonder breedbandverbindingen in Europa.

De kosten van Iris² worden geraamd op 6 miljard euro, waarvan 2,4 miljard euro uit de EU-begroting en 750 miljoen euro van het Europees Ruimteagentschap, terwijl de particuliere sector naar verwachting de rest zal opbrengen.