Digi zet helft directieteam aan de deur

Telecomspeler Digi heeft vijf van zijn elf directieleden in België aan de deur gezet. Dat meldt nieuwssite HLN donderdag.

Volgens HLN is de samenwerking met de directeurs verantwoordelijk voor marketing, human resources, business operations, transformation en customer care per direct stopgezet. Er zouden vier nieuwe directieleden zijn aangekondigd.

Eerder bracht HLN al naar buiten dat Digi rekeningen niet zou hebben betaald en veiligheidsregels zou negeren. Een van de ontslagen directieleden zegt aan HLN dat er niet voldoende middelen kwamen uit Roemenië, waar het bedrijf zijn hoofdzetel heeft.

De start van Digi in ons land verliep al vrij woelig. De geplande start ‘in de zomer van 2024’ werd uitgesteld naar eind vorig jaar. Maar amper een maand later regende het al klachten van nieuwe klanten die hun simkaart pas laat kregen, de klantendienst niet konden bereiken of dat het netwerk onstabiel was.

Eerder deze week schreef HLN nog dat Digi bespaart op kosten door veiligheidsregels te negeren. het sprak daarvoor met 24 medewerkers en ex-medewerkers. Dat zorgde er al voor dat de sociale inspectie een onderzoek ging opstarten. Het ontslag van de vijf directieleden lijkt een direct gevolg van de perikelen bij het bedrijf en de onthullingen daarvan.