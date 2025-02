Belgen betalen steeds vaker met de smartphone

Betalen met de smartphone wordt alsmaar populairder. Bancontact Payconiq Company registreerde vorig jaar 471 miljoen mobiele betalingen, 28 procent meer dan in 2023. Vooral in de winkel halen we vaker de smartphone boven, zo blijkt uit cijfers van het bedrijf.

Veruit de meeste mobiele betalingen (via de Payconiq by Bancontact-app of een bank-app) gebeuren voor online aankopen. Zo waren er vorig jaar 335 miljoen transacties. ‘Negentig procent van de online betalingen gebeurt nu mobiel; nog maar tien procent wordt betaald met een kaartlezer’, zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company.

2,5 miljard betalingen

De grootste groei bij de mobiele betalingen is er in de winkels. Vorig jaar haalden klanten 65 miljoen keer de smartphone boven om aan de kassa te betalen. Dat was een stijging met 58 procent tegenover 2023. De rest van de mobiele betalingen komt van betalingen tussen vrienden. Die waren vorig jaar goed voor 70,4 miljoen transacties.

Bancontact Payconiq Company registreerde vorig jaar in totaal 2,5 miljard betalingen (4,5 procent meer dan in 2023). De overgrote meerderheid daarvan waren betalingen met Bancontact. Vandepeute merkt nog op dat ook contactloos betalen met de kaart steeds meer ingeburgerd raakt: van de 1,9 miljard Bancontact-betalingen in de winkels gebeurde meer dan twee derde contactloos.