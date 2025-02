Brussel niet bij de Europese toppers op vlak van 5G-prestaties

Als het gaat om de beste 5G-gebruikerservaring, dan behalen de steden Porto en Stockholm in Europa de hoogste score. Dit blijkt uit onderzoek van MedUX, een specialist in het testen en benchmarken van vaste en mobiele netwerken. In sommige andere steden, waaronder Brussel en Londen, is nog veel ruimte voor verbetering.

MedUX onderzocht de 5G-prestaties in vijftien Europese steden waarbij met name gekeken werd naar algehele gebruikservaring (Quality of Experience, QoE). Porto en Stockholm voeren het lijstje aan, met elk een score van 4,78 op 5 voor de QoE in combinatie met de beste data en OTT-ervaring (ook bekend als Over-The-Top streaming: de directe distributie van video-content via het internet).

Porto heeft ook de laagste gemiddelde jitter bij gaming (slechts 10ms) en levert snelle cloudservice-prestaties. De stad deelt de leiding met Lissabon in het value for speed-overzicht (hoeveel data kan worden verzonden), met pieksnelheden van meer dan 800 Mbps. Daarnaast heeft Porto, net als Kopenhagen, een hoge 5G-beschikbaarheid met een registratiegraad van 86,54 procent en 100 procent connectiviteit in de 5G Mid-Band n78. Dit zorgt volgens de onderzoekers voor een constante, betrouwbare verbinding.

Downloads van 1,9 Gbps

Stockholm behaalt de hoogste score voor de algehele ‘5G-only’ QoE, met uitstekende resultaten in videostreaming. De stad kan bogen op een 95 procent 4K-weergavetijd en 5G-upload-snelheden, die een mediaansnelheid van meer dan 116 Mbps bereiken. De Zweedse stad scoort ook de beste time-to-content-prestaties, met webpagina’s die in minder dan één seconde laden. Daarnaast leidt Stockholm in webbrowsergebruik, bestandsoverdracht en sociale media-ervaring.

Lissabon is dan weer de meest betrouwbare 5G-stad, met 99,63 procent succesvolle internetsessies. De stad biedt ook de snelste downloadsnelheid met 1,9 Gbps, wat zorgt voor een goede ervaring voor data-intensieve toepassingen.

Brussel loopt achter op de koplopers in de algehele 5G QoE. Het rapport toont aan dat onze hoofdstad kampt met beperkte 5G-beschikbaarheid en trage snelheden. Ook de betrouwbaarheid en streamingdiensten kunnen verbeterd worden. Londen staat onderaan in de algehele mobiele ervaring. De stad kampt met onvoldoende 5G-beschikbaarheid, trage snelheden en ook de betrouwbaarheid van het netwerk is voor verbetering vatbaar.

Drive-tests

Het onderzoek werd eind 2024 uitgevoerd met zogeheten drive-tests in het in vijftien grote steden in elf Europese landen. De testauto’s legden meer dan 5.500 kilometer af om te inventariseren hoe mobiele operators 5G-diensten uitrollen en dekken.

‘Onze veldmetingen bevestigen dat eindgebruikers in grote Europese steden gemiddeld 25 procent van de tijd nog alleen via 4G verbonden zijn. Daarnaast blijkt dat 10 procent van de 5G-dekking geen mid-band spectrum bevat’, zegt Rafael González, SVP EMEA bij MedUX. Dit beperkt volgens hem het potentieel van 5G en vraagt om ‘urgente beleids- en investeringsveranderingen’ voor de implementatie van hoogwaardige 5G-netwerken: ‘Het aanpakken van deze uitdagingen is van cruciaal belang voor Europa om snel een volledige 5G-dekking in stedelijke gebieden te realiseren en het volledige potentieel van de technologie te benutten’.

Het volledige rapport van MedUX is beschikbaar via deze link.