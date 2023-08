Duitsland wil verdachte hardware uit het netwerk, ongeacht de kosten

Duitsland wil alle systemen die een dreiging kunnen vormen, verwijderen uit zijn telecomnetwerken. De kosten die daarmee gemoeid zijn spelen geen rol, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, doet de uitspraken in een interview met het Duitse Handelsblatt. De houding van de Duitse regering rondom het onderwerp is een belangrijke kanteling. Duitsland was voorheen namelijk erg terughoudend met het nemen van maatregelen tegen hardware van specifieke partijen in zijn netwerken. Zo gaf het niet toe aan druk vanuit de Amerikaanse overheid om het gebruik van Huawei-hardware in zijn telecomnetwerken aan banden te leggen.

Faeser is nu kritisch over Duitse netwerkproviders, die niet snel genoeg actie zouden ondernemen tegen de aanwezigheid van hardware die potentiële securitydreigingen met zich meebrengen. De minister stelt dat deze risico’s lang genoeg bekend zijn, en providers voldoende tijd hebben gehad om hierop in te spelen.

Het is al langer duidelijk dat het verwijderen van dergelijke hardware uit Duitse netwerken een stevige duit zal kosten. Zo is naar schatting zo’n 60% van alle netwerkapparatuur in Duitse 5G-netwerken geleverd door Huawei. Deutsche Bahn, dat in handen is van de Duitse overheid, schatte eerder deze maand nog de kosten van het vervangen van Huawei-hardware in alleen zijn eigen netwerken tot 400 miljoen euro kost.

Tegelijkertijd staat Duitsland onder druk maatregelen te nemen, onder meer vanuit de Europese Unie (EU). Zo stelden Thierry Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt, in juni nog dat de EU zich niet kan veroorloven om kritieke afhankelijkheden in stand te houden die in een later stadium als wapen kunnen worden ingezet tegen de EU.

In samenwerking met Dutch IT Channel