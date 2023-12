Ericsson haalt AT&T-contract binnen van 14 miljard dollar

De Zweedse specialist in telecomnetwerken Ericsson heeft een contract binnengehaald van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T voor een modernisering van het netwerk. Het contract is over een periode van vijf jaar 14 miljard dollar (12,9 miljard euro) waard.

Ericsson steekt daarmee de Finse concurrent Nokia de loef af. Beide bedrijven werken al samen met AT&T. Voor Nokia is het mislopen van het contract een nieuwe klap. Het bedrijf maakte in oktober ontslagen bekend wegens tegenvallende investeringen door operatoren.

Nokia gaat dinsdag tot 10 procent lager op de beurs, terwijl rivaal Ericsson meer dan 8 procent wint.