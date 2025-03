Firefox-maker probeert gebruikers te sussen na aanpassen voorwaarden

Mozilla, het bedrijf achter de browser Firefox, zegt dat zijn nieuwe gebruiksvoorwaarden niet betekenen dat het nu gebruikersdata gaat verkopen. Aanpassingen aan de privacyvoorwaarden zorgen voor onrust bij gebruikers.

Vorige week verwijderde Mozilla enkele zinnen uit zijn gebruikersvoorwaarden, waaronder eentje die beloofde dat Firefox nooit de persoonlijke data van gebruikers zou kopen of verkopen. Volgens Mozilla moest die zin aangepast worden om wettelijke redenen.

De aanpassing zorgde echter voor stevige onrust bij Firefox-gebruikers. De browser, een van de kleinere concurrenten van Chrome, wordt vaak gezien als een alternatief voor de browser van Google, een bedrijf dat veel geld verdient met internetadvertenties. In die zin heeft Firefox altijd erg ingezet op privacy.

Extra toelichting

Na klachten vorige week heeft Mozilla in een blog meer uitleg gegeven. Volgens de organisatie heeft het bedrijf een licentie nodig voor bepaalde data om de basisfunctionaliteit van Firefox mogelijk te maken. Zonder die licentie zou geen data die in Firefox ingevoerd wordt, gebruikt kunnen worden. ‘Het geeft ons geen eigendom over je data en ook geen recht om die gegevens te gebruiken voor iets anders dan wat er in de Privacy Notice is beschreven’, alsnog Mozilla.