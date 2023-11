Jaarlijkse besparing van ruim 300 euro mogelijk voor wie telecomdiensten vergelijkt

De Belgische consument kan tot meer dan 300 euro per jaar besparen door de prijzen van vaste telecomdiensten of bundels met vaste en mobiele diensten te vergelijken. Dat becijferde telecomregulator BIPT.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie maakte opnieuw een vergelijkende studie over de prijzen van de vaste en convergente telecommunicatieaanbiedingen. Het BIPT roept op te vergelijken via zijn website bestetarief.be, omdat de consument grotendeels passief blijft wanneer operatoren hun tariefplannen wijzigen. Vergelijken of merken combineren, zo luidt het mantra van de regulator. Zeker omdat er dit jaar heel wat prijsstijgingen waren.

Terwijl er op de mobiele markt een maximale besparing tot 120 euro per jaar mogelijk is, een boodschap die de regulator vorige maand wereldkundig maakte, is het besparingspotentieel bij vaste en convergente aanbiedingen groter. Het verschil tussen de goedkoopste oplossingen van de verschillende merken kan voor sommige profielen bijna 150 euro per jaar bedragen, en zelfs 278 euro per jaar bereiken voor het profiel ‘alleenstaande zonder mobiel’.

Extra besparen door operatoren te combineren

De grootste besparingen zijn mogelijk bij de profielen waarin vaste en mobiele diensten worden gecombineerd. Die convergente diensten zijn goed voor 64 procent van de bundels die de Belg afneemt. Wie operatoren combineert, voor de vaste behoeften (internet, televisie, vaste telefonie) en mobiele behoeften kan nog grotere besparingen realiseren.

Concreet: bij een ‘gemixte oplossing’ zijn besparingen van 170 euro (voor een heel intensieve behoeften) tot 353 euro (zeer beperkte behoeften) mogelijk, aldus het BIPT. Het gaat daarbij om het verschil op een jaar tussen het gemiddelde van de merken Orange, Proximus, Telenet en VOO enerzijds en de secundaire merken en alternatieve operatoren of de gemixte oplossing anderzijds.