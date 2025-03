‘Moederbedrijf Telenet wil Nederlandse VodafoneZiggo helemaal overnemen’

Liberty Global, de eigenaar van Telenet, praat volgens Bloomberg met Vodafone om diens belang in VodafoneZiggo over te nemen. Dat opent de deur voor een fusie met Telenet.

Bronnen van Persbureau bloomberg zeggen dat Liberty Global aan Vodafone haar interesse duidelijk maakt om het aandeel van Vodafone in de joint-venture over te nemen. Sinds de fusie tussen kabelspeler Ziggo en mobiele operator Vodafone in 2017 hebben beide bedrijven vijftig procent van de aandelen in handen.

Of Vodafone wil verkopen, is volgens Bloomberg niet duidelijk. Wel speculeert het dat zo’n overname mogelijkheden opent om VodafoneZiggo te laten fuseren met Telenet. Beiden zijn dan in handen van Liberty Global en beschikken zowel een vast kabelnetwerk als een mobiel netwerk. Zo’n fusie open mogelijkheden voor synergie.

Bloomberg verwijst naar uitspraken van Mike Fries, CEO van Liberty Global. Die zei vorig jaar al dat de joint-venture met Vodafone goed werkt, maar dat zeven jaar een lange tijd is, ‘dus we moeten nadenken over welke richting we uit willen met die business.’ Zei Fries daar destijds over.

Liberty Global nam Ziggo in 2014 over en had toen al sectorgenoot UPC in handen waardoor het bijna in heel Nederland kabeldekking had. In 2023 nam het Amerikaanse conglomeraat ook Telenet helemaal over. Het bedrijf was er al hoofdaandeelhouder, maar kon twee jaar geleden ook de resterende aandelen in handen krijgen.