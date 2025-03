Proximus Global gaat netwerk-API van Nokia aanbieden

Proximus gaat via haar internationale afdeling de API van Nokia aanbieden waarmee ontwikkelaars of bedrijven meer capaciteiten van het netwerk kunnen benutten.

Beide partijen gaan samen de mogelijkheden verkennen rond network API oplossingen. De API’s van Proximus Global en Nokia zullen ook in elkaars omgevingen opduiken. Bij Nokia duiken API’s van Proximus in het Network as Code platform en het bijhorend developerportaal op. Proximus zal de CAMARA en 5G API van Nokia wereldwijd beschikbaar maken.

De samenwerking moet het mogelijk maken voor bedrijven en telecomspelers om de mogelijkheden van 5G optimaal te benutten. Beide partijen noemen onder meer slicing of de real time detectie van fraude, bijvoorbeeld op festivals, als mogelijkheid. Het laat een app toe om 5G op een meer geavanceerde manier te gebruiken, bijvoorbeeld met meer focus op latency of kritieke communicatie. Dingen die vroeger enkel door de operator konden worden ingesteld.

‘Proximus Global heeft steeds een rijk aanbod aan communicatie-API’s via haar CPaaS-aanbod aangeboden. Nu vullen we dat verder aan met network API’s om bedrijven en ontwikkelaars eenvoudig toegang te geven tot netwerkcapaciteiten,’ zegt Christophe Van De Weyer, Chief Product Officer bij Proximus Global en CEO van Telesign, dat samen met BICS en Route Mobile de internationale tak van het bedrijf vormt.

API-toegang is een onderwerp dat al een paar jaar leeft bij netwerkbouwers. Door bedrijven of ontwikkelaars die toegang te geven, kunnen er toepassingen ontstaan die voor die ontwikkelaars of voor de telecomoperatoren nieuwe inkomsten genereren. Vandaag verdient een operator vooral geld door datavolumes. Door ook snelheid of specifieke functies aan te bieden, kan dat verdienmodel worden opengetrokken in de toekomst.