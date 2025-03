Proximus lanceert Flex+ voor ‘snelste internet van België’

Met zijn nieuwe Flex+ packs biedt Proximus zijn klanten naar eigen zeggen toegang tot de hoogste internetsnelheden via fiber en 5G. Residentiële klanten en kleine ondernemingen krijgen er het eerste jaar een gratis abonnement bij op de AI-gestuurde zoekmachine Perplexity Pro.

Proximus’ claim dat Flex+ toegang biedt tot het snelste internet van België, is volgens het telecombedrijf gevalideerd door Ookla en nPerf, twee specialisten in het meten van netwerkkwaliteit en -snelheid. Het aanbod omvat meteen ook de nieuwste wifi-technologieën (Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E) voor een optimale connectiviteit binnenshuis.

Daarnaast geeft Flex+ klanten de mogelijkheid om hun pack volledig te personaliseren, door alleen die diensten te kiezen die ze nodig hebben. Zo kan de (fiber)internetaansluiting bijvoorbeeld gecombineerd worden met een of meerdere mobiele abonnementen, tv via Pickx of een vaste telefoonlijn. Elk Flex+ pack gaat vergezeld van een jaarabonnement op ChatGPT-uitdager Perplexity Pro.

Formules en prijzen

Flex+ Mega Fiber 500 Mbps: een formule met symmetrische snelheden (upload- en downloadsnelheid zijn hetzelfde) en Wi-Fi 6-technologie. Omvat tevens een mobiel 5G-abonnement met 20 GB data en onbeperkt bellen/sms’en. Verkrijgbaar vanaf 79,99 euro per maand (promoties niet meegeteld).

Flex+ Giga Fiber 2 Gbps: symmetrische snelheden met Wi-Fi 6E-technologie. Omvat eveneens een 5G-abonnement met 20 GB data en onbeperkt bellen/sms’en. Verkrijgbaar vanaf 89,99 euro per maand.

Lees ook: Proximus gaat internetklanten wifi 6E aanbieden

Flex+ Ultra Fiber 10 Gbps: de snelste Flex+ formule met symmetrische snelheden en Wi-Fi 6E. In de praktijk haalt deze verbinding maximaal een downloadsnelheid van 8,5 Gbps en uploadsnelheidheid van 8 Gbps, omdat er volgens Proximus respectievelijk 1,5 Gbps en 2 Gbps worden gereserveerd om de transmissiekwaliteit te garanderen. Het aanbod omvat ook weer een mobiel 5G-abonnement met 20 GB data en onbeperkt bellen/sms’en. Prijzen van dit pack beginnen bij 119,99 euro per maand.

Wie in een buurt woont waar nog geen fiber beschikbaar is, kan opteren voor Flex+ Go, met 100 Mbps download en 30 Mbps upload. In combinatie met een 5G-abonnement met 20 GB mobiele data en onbeperkt bellen/sms’en, is dit pack verkrijgbaar vanaf 72,99 euro per maand.

Extra opties

Alle genoemde packs kunnen worden uitgebreid met Pickx TV. Voor 18 euro per maand beschik je dan over tachtig zenders en TV Replay tot zeven dagen na uitzending. Bijkomende mobiele abonnementen (20 GB) kunnen aan het pack worden toegevoegd voor 10 euro per maand, een vaste telefoonlijn (met onbeperkte belminuten) kost 9 euro per maand.

Bestaande klanten kunnen hun huidige abonnement behouden of overstappen naar een van de nieuwe formules. Oudere packs zullen niet langer worden gecommercialiseerd.