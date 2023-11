Proximus test network slicing op 5G

In Dendermonde heeft Proximus afgelopen weekend een test uitgevoerd waarbij het mobiele netwerk in stukken wordt gedeeld om de stabiliteit van specifieke diensten te verzekeren.

Network slicing wordt al jaren genoemd als een van de onderscheidende factoren van 5G. Het laat operatoren toe om hun snelweg aan mobiele data op te delen in afgescheiden rijvakken. Dat maakt het mogelijk om sommige slices prioriteit te geven, of specifiek af te stellen op een toepassing, bijvoorbeeld met meer snelheid of een lagere latency (reactietijd).

Dat werd afgelopen weekend in praktijk omgezet op het eerste weekend van Wintermonde, in de stad Dendermonde. Daar werkte Proximus NXT (de zakelijke tak van de operator) samen met EventPay om de mobiele betalingen deels via network slicing op 5G aan te bieden. Dat moet er voor zorgen dat op drukke plekken het betaalverkeer alsnog kan doorgaan, ook als het mobiel netwerk verder verzadigd is.

Proximus NXT wil network slicing in de loop van 2024 commercieel aanbieden aan zakelijke klanten. Tot die tijd plant het nog enkele andere testprojecten bij klanten om de mogelijkheden van de technologie te demonstreren.