Roularta rolt private 5G-netwerk uit in drukkerij (update)

Roularta Media Group heeft samen met NTT Data een private 5G-netwerk uitgerold in haar drukkerij. Zo wil het haar printfaciliteiten moderniseren en voorbereiden op de toekomst.

Roularta, uitgever van onder meer Data News, Knack, Trends, Flair en Libelle, heeft voor de uitrol een meerjarige contract gesloten met NTT Data om de offsetdrukkerij, de grootste van België te transformeren met het oog op digitaal printen. Dat moet het onder meer mogelijk maken om op een modernere manier te werken waarbij onderdelen intelligent worden gevolgd.

Het netwerk is nu al operationeel. ‘Er zijn een aantal bedrijven die private 5G in België hebben, maar we zijn een van de eersten die het ook operationeel gebruiken momenteel,’ zegt Luc Neysens, CIO van Roularta Media Group. De investering komt op ongeveer honderdduizend euro voor de infrastructuur. ‘Het is een verlengstuk van ons zero trust network access verhaal, dat is uiteraard een veel grotere investering. Dit is daar een verlengstuk aan.’

De rol van NTT zit in de architectuur en implementatie. De hardware is afkomstig van Celona in combinatie met een aantal Cisco-componenten.

‘Door het potentieel van private 5G, edge-toepassingen en datagestuurde inzichten te ontsluiten, transformeren we Roularta Media Groups activiteiten als digital first multimediabedrijf.’ Aldus Robin Joncheere, managing director van NTT Data Belgium.

Private 5G heeft dezelfde technologische basis als 5G, maar het is een netwerk dat binnen een specifieke omgeving draait, zoals een fabriek. Zo is het ook enkel toegankelijk voor toestellen of personen in die omgeving.

Dat maakt dat het beter valt af te stemmen op specifieke noden en use cases, zoals toestellen met een zeer lage latency (reactietijd) laten communiceren, waardoor machines of voertuigen die automatisch werken zeer nauw op elkaar kunnen inspelen. Wifi is daar minder voor geschikt en kan meer onderhevig zijn aan kleine signaalstoringen. Openbare 5G is dan weer meer onderhevig aan de drukte op het netwerk en bevat minder mogelijkheden voor specifiek zakelijk/industriëel gebruik.

Sneller ingrijpen

‘Vanuit security perspectief is private 5G beter te beveiligen dan wifi,’ vertelt Neysens. ‘Een bekabelde verbinding is uiteraard niet combineerbaar met mobiele toepassingen en die komen er ook aan. Maar het is in de eerste plaats een enabler voor real time zaken. Kwaliteitscontrole is daar één use case voor: tijdens het drukken loopt er iets mis met de inkt en zijn adressen op enveloppen plots niet leesbaar, dan moet je dat meteen kunnen stoppen. Dit netwerk is snel genoeg om, in combinatie met sensoren en andere IoT, dat meteen te doen. Maar ook rond veiligheid kan je met slimme camera’s nagaan of iedereen wel een helm draagt of een geel hesje. Maar er zitten nog heel wat leuke dingen in de pijplijn.’

‘Onze industrie vraagt om continue drukwerkactiviteiten 24 uur per dag, 7/7. Elke downtime is een aanzienlijk risico, want nieuws moet binnen enkele uren worden geprint’, zegt Luc Neysens, CIO van Roularta Media Group.

Een andere toepassing met het private 5G-netwerk is push-to-talk communicatie. Dat was moeilijk op het oude netwerk door signaalreflecties binnen de omgeving en bewegende machines. Dat moet met private 5G vlotter verlopen.

Eigen spectrum

Opvallend: Roularta maakt geen gebruik van het spectrum van een (zakelijke) telecomspeler. ‘De regelgever, het BIPT, heeft een deel van het spectrum vrijgehouden voor dit soort activiteiten. Roularta huurt zelf het spectrum en we betalen daar een jaarlijkse licentie voor.’

Voor Roularta gaat het in eerste instantie om de drukkerij in Roeselare, goed voor 40.000 vierkante meter productiefaciliteit. In de toekomst wordt het project ook uitgebreid naar andere Belgische faciliteiten en haar Europese vestigingen in Duitsland en Nederland.

Update 22 uur: het artikel is aangevuld met extra informatie over het 5G-netwerk en de plannen van Roularta. Ook werd verduidelijkt dat het netwerk vandaag al operationeel is.