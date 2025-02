Sociale-inspectiediensten gaan controle uitvoeren bij vierde operator Digi

De sociale-inspectiediensten gaan een controle uitvoeren bij Digi, de nieuwe speler op de Belgische telecommarkt. Dat meldt de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan De Tijd.

Digi België is een joint venture van het Belgische Citymesh, dat telecomdiensten aan bedrijven aanbiedt, en de Roemeense telecomgroep Digi die al actief was in vier Europese landen: Roemenië, Italië, Portugal en Spanje, Portugal. De vierde, volwaardige telecomoperator in België ging eind vorig jaar van start met bodemprijzen en beconcurreert daarmee Proximus, Telenet en Orange Belgium.

Intussen rezen vragen bij de arbeidsomstandigheden van de werknemers die het netwerk van Digi uitbouwen. De krant Het Laatste Nieuws sprak met 24 huidige en voormalige mede­werkers en concludeert dat de operator het niet te nauw neemt met de veiligheidsvoorschriften.

‘Server naast wasruimte’

Digi zou beknibbelen op de onkosten voor veiligheid en op personeel. Goed­kope Roemeense arbeiders zouden werken voor een minimumloon, maar zouden een bonus kunnen krijgen als ze meer dan 300 meter glasvezel per dag trekken. Volgens de krant zouden de servers van een netwerkknooppunt van Digi in de kelder van een huis staan waar Roemeense arbeiders wonen, naast de wasruimte.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat aan De Tijd weten dat de sociale-inspectiediensten een controle zullen uitvoeren bij Digi, onder coördinatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Het artikel in Het Laatste Nieuws is slechts ‘een van de elementen’ die daar aanleiding toe geven. Het Brusselse arbeidsauditoraat zegt nog geen onderzoek te hebben geopend naar Digi.