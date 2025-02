Telecomoperatoren naar Grondwettelijk Hof tegen compensatieregeling voor pannes

Proximus is naar het Grondwettelijk Hof getrokken tegen de wet die bepaalt dat consumenten een compensatie moeten krijgen bij telecompannes van minstens 8 uur. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Orange België en Wyre, het infrastructuurbedrijf van Telenet en Fluvius, steunen de procedure.

De regelgeving ging in november van kracht en voorziet in een schadevergoeding van minstens 1 euro zodra de telecomdiensten acht uur onderbroken zijn. Na 24 uur komt er nog een euro bij plus 50 eurocent voor elke dag dat de onderbreking duurt. Wie een abonnement heeft, heeft recht op ten minste een dertigste van het maandelijkse abonnementsgeld als dat de waarde van die compensatie overstijgt.

Proximus is in november tegen de nieuwe regelgeving naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Dat viel vrijdag te lezen in het resultatenverslag van Orange België en het bedrijf bevestigt die informatie. ‘Wij zijn van mening dat de tekst niet het juiste evenwicht biedt tussen, enerzijds, de bescherming van de gebruiker en, anderzijds, de kosten voor operatoren om dit te implementeren en eventuele vergoedingen te betalen’, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. ‘We pleiten daarom voor een herziening van de huidige tekst.’

Het bedrijf meent dat de regels in strijd zijn met het Europees recht. Proximus zegt met de nieuwe regering een gesprek te willen aangaan en hoopt dat ze naar zijn argumenten zal luisteren. In het regeerakkoord staat dat de nieuwe regering de voorwaarden om een compensatie te krijgen voor een telecomstoring wil versoepelen. Ze wil ook dat rekening wordt gehouden met de werkelijke hinder, ‘waaronder bijvoorbeeld verplaatsingskosten of het niet gebruik kunnen maken van andere gerelateerde diensten zoals streaming’.