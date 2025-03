Afscheidnemende Proximus-topman verdiende vorig jaar 2,2 miljoen euro

Proximus-CEO Guillaume Boutin heeft in 2024 ruim 2,2 miljoen euro verdiend. Dat blijkt uit het jaarverslag van het telecombedrijf.

Boutin, die Proximus in mei verlaat voor de Britse telecomgigant Vodafone, tekende vorig jaar nog een nieuw contract voor zes jaar en kreeg daarbij een fikse loonsverhoging. Daarnaast ontving de CEO ook een eenmalige bonus in aandelen. Zo verdiende hij bijna een miljoen meer dan in 2023.

Het basisloon van Boutin in 2024 kwam uit op meer dan één miljoen euro, terwijl dat in 2023 nog 587.226 euro bedroeg. Bovendien gaf Proximus hem een extra vaste bruto vergoeding van 400.000 euro voor zijn activiteiten bij de internationale tak Proximus Global. De variabele vergoeding op korte termijn – gekoppeld aan enkele nieuwe doelstellingen – kwam neer op 329.604 euro, de vergoeding op lange termijn omvatte 239.190 euro. Het aandelenpakket is 431.250 euro waard, maar dat kan Boutin pas na drie jaar verzilveren.