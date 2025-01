Testaankoop dient klacht in tegen DeepSeek

Testaankoop heeft een klacht ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) tegen de Chinese chatbot met kunstmatige intelligentie (AI) DeepSeek. De consumentenorganisatie zegt dat die de Europese gegevensbeschermingsregels (AVG of ook wel GDPR) schendt.

De lancering van DeepSeek veroorzaakte deze week opschudding in de AI-wereld. Het taalmodel zou even performant maar ook kostenefficiënter en energiezuiniger zijn dan bijvoorbeeld het populaire ChatGPT van de Amerikaanse concurrent OpenAI. De app werd meteen populair: in tegenstelling tot ChatGPT is DeepSeek volledig gratis te gebruiken.

Uit een analyse van Testaankoop blijkt dat DeepSeek het niet zo nauw zou nemen met de Europese privacyregels. ‘De persoonsgegevens van Belgische gebruikers worden zonder passende waarborgen doorgegeven aan China. De Chinese wet geeft de staat toegang tot die gegevens zonder garanties voor transparantie of proportionaliteit’, hekelt de organisatie. Daarnaast geeft DeepSeek in zijn privacybeleid geen duidelijke wettelijke basis voor de gegevensverwerking, is de informatie over het gebruik van gegevens onvolledig en zijn er geen leeftijdscontroles of andere maatregelen om de gegevens van minderjarigen correct te beschermen, luidt het onder andere nog.

Testaankoop vraagt aan de GBA om een tijdelijke beperking op te leggen op de verwerking van persoonsgegevens van Belgische gebruikers. De Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo diende dinsdag al een gelijkaardige klacht in Italië in. De Italiaanse privacywaakhond GDPD liet intussen ook al weten dat hij DeepSeek een reeks vragen heeft gesteld over de verwerking van persoonsgegevens en de training van diens AI-taalmodel. DeepSeek heeft twintig dagen de tijd om te reageren.

De GPDP had in maart 2023 al ChatGPT tijdelijk geblokkeerd in Italië, omdat dat volgens de autoriteit de Europese regels niet respecteerde. In december legde die OpenAI ook een boete van 15 miljoen euro op, omdat het persoonsgegevens gebruikte voor AI-training zonder gepaste wettelijke basis. OpenAI liet weten in beroep te zullen gaan.