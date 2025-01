Threads- en Instagram-gebruikers krijgen weer posts over politiek

Threads- en Instagram-gebruikers kunnen binnenkort weer posts over de politiek te zien krijgen van accounts die ze niet volgen.

‘Onze bedoeling is om politieke aanbevelingen op een verantwoorde en gepersonaliseerde manier in te voeren’, heeft het hoofd van de twee platforms, Adam Mosseri, laten weten via zijn Threads- account.

‘Ik heb lange tijd openlijk volgehouden dat het niet aan ons is om mensen politieke inhoud te tonen van accounts die ze niet volgen’, erkende hij. ‘Maar veel mensen hebben duidelijk aangegeven dat ze deze inhoud wel willen zien en het blijkt in de praktijk lastig om een duidelijke grens te trekken tussen wat wel en geen politieke inhoud is.’ Volgens Mosseri wordt verandering als eerste doorgevoerd in de Verenigde Staten en komende week ook in andere delen van de wereld.

Dinsdag maakte topman Mark Zuckerberg al bekend dat Meta in de Verenigde Staten stopt met de feitelijke controles door experts op berichten die zich snel verspreiden op Facebook of Instagram.

Op die koerswijziging werd bezorgd gereageerd. De vrees bestaat dat hierdoor veel meer desinformatie op de sociale media kan verschijnen. Tegelijk haalde Meta argumenten aan die niet helemaal klopte. Zo sprak het van bias en censuur, terwijl het zelf nooit klachten heeft geformuleerd over vooringenomenheid en zelf kiest welke posts het verwijdert of minder zichtbaarheid geeft.

Een woordvoerder van Meta benadrukte woensdag dat het bedrijf geen plannen heeft om in Europa ook te stoppen met factchecken, maar de Nederlandse omroep NOS meldde op basis van ingewijden dat Meta al wel voorsorteert op zo’n stap. Het techbedrijf zou de Europese Commissie hierover een risicoanalyse hebben gestuurd.