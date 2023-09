EU gaat Microsoft (en Teams) dan toch achterna met formele klacht

Ondanks verzoeningspogingen van Microsoft, door het onderdeel Teams uit zijn 365-pakketten te halen, zou de EU toch een formele klacht neerleggen voor concurrentiebelemmerende praktijken.

Vorige maand begon de Europese Commissie al een antitrustonderzoek naar Microsoft en diens mogelijke inbreuken op de mededingingswet. De Commissie vreest dat de techreus zijn machtspositie misbruikt om videoconferentie-app Teams op een oneerlijke wijze voor te trekken. Microsoft doet dat door de applicatie onderdeel te laten uitmaken van de bekende 365-suites. Dat maakt het voor gelijkaardige applicaties zoals Slack – de eerste concurrent die een klacht indiende – moeilijk om een afzetmarkt te vinden voor hun diensten.

Hoewel Microsoft vanaf 1 oktober Teams en de Office-pakketten apart zal aanbieden, volstaat dat volgens het Amerikaanse Bloomberg niet om de Europese Commissie te sussen. Microsoft kondigde aan dat gebruikers Teams voortaan afzonderlijk kunnen gebruiken voor 5 euro per maand. De abonnementsprijzen voor de 365-pakketten dalen met 2 euro. Maar volgens de EU heeft Microsoft te lang gebruik gemaakt van zijn machtspositie, waardoor het bedrijf volgens Bloomberg ‘in de komende maanden’ een officiële klacht – compleet met alle bezwaren – in de bus mag verwachten.