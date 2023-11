Vermiste topman DouYu opgepakt in China

De Chinese politie heeft de oprichter van het streamingbedrijf DouYu opgepakt. Het platform, een van de grootste game-streamingdiensten in het land, zou worden gebruikt voor illegale gokactiviteiten en de verspreiding van porno.

Topman Chen Shaojie is op 16 november in de zuidwestelijke stad Chengdu opgepakt. Van Chen was al geruime tijd niets meer vernomen. DouYu kreeg deze week te horen dat Chen was gearresteerd.

De verdwijning van Chen volgde nadat Chinese toezichthouders een onderzoek waren gestart naar illegale activiteiten op het platform van DouYu. De aandelen van DouYu sloten dinsdag in New York 5,9 procent lager toen het nieuws over de arrestatie bekend werd.

Grote schok

DouYu exploiteert een van de grootste game-streamingdiensten van het land. Het bedrijf heeft honderden miljoenen gebruikers en wordt vaak vergeleken met Twitch van Amazon. De afgelopen jaren zijn vaker medewerkers van het bedrijf veroordeeld voor illegale activiteiten.

De arrestatie is een nieuwe aanwijzing dat de Chinese overheid de strijd tegen corruptie weer lijkt op te voeren. Het regime in Beijing laat regelmatig topbestuurders van grote bedrijven oppakken. Eerder dit jaar gebeurde dat onder anderen met topbankier Bao Fan. Zijn arrestatie kwam als een grote schok voor de financiële sector.