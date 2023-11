Elon Musk wil omzet van X die gerelateerd is aan de oorlog in Gaza wegschenken

X-eigenaar Elon Musk wil alle inkomsten uit ‘advertenties en abonnementen in verband met de oorlog in Gaza’ op het platform doneren aan ziekenhuizen in Israël en het Rode Kruis in Gaza. Om wat voor bedragen het gaat, is niet bekend.

Een X-gebruiker stelde de vraag hoe Musk zeker weet dat het gedoneerde geld niet in handen komt van Hamas. Musk reageerde daarop dat ‘bijgehouden zal worden hoe het geld wordt besteed, en dat dit via het Rode Kruis en de Halve Maan gaat’. Maar hij zei ook dat betere ideeën welkom zijn.

Antisemitisme

De aankondiging komt op een moment dat verschillende grote adverteerders zijn vertrokken bij X, waaronder Apple, IBM en Disney. Dat gebeurde na het publiceren van screenshots door onderzoeksgroep Media Matters over antisemitisme op X. Op die afbeeldingen waren advertenties te zien onder berichten waarin ideeën van Adolf Hitler en het Derde Rijk werden opgehemeld.

X heeft Media Matters eerder deze week aangeklaagd wegens ‘een kwaadwillige aanval op het bedrijf’. In de aanklacht tegen Media Matters stelt het socialmediaplatform dat het om bewerkte beelden ging die geen reële weergave waren van wat gebruikers op X te zien kregen.