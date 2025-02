Meta’s nieuwste onderzeekabel gaat de wereld rond

Meta wil de langste onderzeese glasvezelverbinding ooit aanleggen. In totaal gaat het om 50.000 kilometer.

Met Project Waterworth wil Meta een verbinding leggen tussen de Oostkust van de VS, Brazilië, Zuid-Afrika, India, Australië en de Westkust van de VS. Zo gaat de verbinding letterlijk de wereld rond. De exacte kostprijs of timing geeft Meta niet vrij, maar het gaat om een ‘multi-billion dollar, multi-year investment’ volgens het bedrijf.

Onderzeese kabels zijn cruciaal voor ons dataverkeer. Ze transporteren 95 procent van het intercontinentaal verkeer. Meta zal voor Project Waterworth een onderzeese kabel gebruiken die 24 glasvezelparen combineert. Die kabel wordt ook zo veel mogelijk ingegraven om schade, bijvoorbeeld van ankers, te voorkomen.

De onderzeekabel van Meta zal zo’n 50.000 kilometer lang zijn. © Meta

Voor Meta is het niet de eerste keer dat het zich op zulke netwerken toelegt. Het bedrijf legde de afgelopen tien jaar zo’n twintig kabels, of investeerde mee in gezamenlijke projecten.

Meer data, meer netwerk

Zulke verbindingen zijn doorgaans een goede zaak om de connectiviteit van een regio te vergroten. Maar het gaat voor alle duidelijkheid niet om liefdadigheid. Bedrijven als Meta versturen zelf enorme hoeveelheden data op dagelijkse basis. Zelfs met lokale datacenters om bijvoorbeeld het verkeer van Facebook of Whatsapp op te vangen, blijft het nood hebben aan grote verbindingen over de hele wereld, een vraag die met de opkomst van AI niet meteen afneemt.

Door te investeren in een eigen netwerk aan onderzeekabels maakt het zich minder afhankelijk van andere spelers. Tegelijk kan het overblijvende capaciteit verkopen aan anderen, waardoor een onderzeekabel ook inkomsten kan opleveren.