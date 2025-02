Belgische techsector is bezorgd over invoertarieven Trump

Bij de Belgische ondernemingen die vallen onder technologiefederatie Agoria (bedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector) wordt er bezorgd gereageerd op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump om op Europese goederen invoertarieven van 25 procent te heffen.

‘De Verenigde Staten zijn na het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische technologiebedrijven buiten de EU, goed voor 5,3 procent van alle goederenexport van Belgische technologiebedrijven’, waarschuwt Agoria. Voor de eerste elf maanden van 2024 gaat het om 4,97 miljard euro aan Belgische technologische goederen.

‘Voorbereiden op het ergste’

De sectorfederatie zegt dat ze meteen na de Amerikaanse verkiezingen haar leden al had gewaarschuwd om zich voor te bereiden door voorraden aan te leggen in de VS, productie te optimaliseren en alternatieve onderaannemers te zoeken. ‘Hoewel deze tariefmaatregel nog niet definitief is, zou de impact zeer zwaar kunnen zijn’, aldus Agoria, dat toegeeft dat Trump dit dreigement mogelijk gebruikt om andere zaken van Europa te bekomen. ‘Toch moeten we ons voorbereiden op het ergste. De EU moet nu krachtig reageren met tegenmaatregelen, handelsverdedigingsinstrumenten inzetten, maar ook een constructieve dialoog behouden en nieuwe akkoorden sluiten om de impact op te vangen.’

Uit de jongste cijfers van het Agentschap voor Buitenlandse Handel blijkt dat de VS het vierde belangrijkste exportland is voor België, na Nederland maar voor het Verenigd Koninkrijk. De totale export bedroeg in 2023 33,3 miljard euro. Het grootste aandeel van de Belgische export was voor chemische producten inclusief farma (56,9 procent), gevolgd door machines en uitrusting (10,5 procent), transportuitrusting (8,4 procent), kunststoffen (5 procent) en minerale producten (4 procent).