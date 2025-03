Steve Wozniak bekritiseert politieke ommezwaai van Amerikaanse techbedrijven

Steve Wozniak, medeoprichter van Apple, heeft kritiek geuit op het deel van de technologiesector dat zich in de Verenigde Staten achter Donald Trump heeft geschaard. Wozniak vindt dat de grote bedrijven in de sector geen directe rol moeten spelen in de politiek.

‘Techbedrijven zijn enorm, en omdat ze erg groot zijn en veel geld hebben, is het normaal dat ze een zekere politieke betrokkenheid hebben’, zei hij tijdens een debat op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Maar ‘een directe rol spelen’ in de politiek, ‘alleen maar omdat ze grote successen hebben geboekt in de technologie, daar hou ik helemaal niet van’, zei Wozniak, die in 1976 mee aan de wieg stond van Apple Computer met zijn goede vriend Steve Jobs, die in 2011 overleed. ‘De grote technologiebedrijven zijn gewoon enorm. Het is alsof ze ons leven bezitten’, benadrukte de ingenieur, die opnieuw waarschuwde voor de gevaren van gedereguleerde artificiële intelligentie (AI).

Op een vraag naar de rol van Elon Musk in de regering-Trump, zei Wozniak dat politieke vaardigheden ‘heel anders zijn dan de vaardigheden die technologiebedrijven nodig hebben om te slagen’. ‘Woz’ vindt ook dat de miljardair, eigenaar van X en baas van Tesla en SpaceX, zijn politieke werk heel anders aanpakt dan wat normaal wordt verwacht van managers in de zakenwereld. ‘Als je een bedrijf leidt, kijk je om je heen en zoek je naar consensus, je onderhandelt, je sluit compromissen. Of je doet dingen stap voor stap, als je efficiënt wilt zijn’, legde hij uit. ‘Je zegt niet zomaar dat alles eruit moet en dat je vanaf nul moet beginnen.’

In het kielzog van Musk, aan wie Trump de leiding heeft gegeven van de adviesraad voor overheidsefficiëntie DOGE, hebben verschillende leidende figuren uit Silicon Valley zich achter de Amerikaanse president geschaard. Het gaat onder meer om Mark Zuckerberg, de baas van Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) en Peter Thiel, samen met Musk medeoprichter van PayPal. Die ultraconservatief van Duitse afkomst steunde Trump al in 2016 en heeft zich geleidelijk opgeworpen als het boegbeeld van rechts in de techsector.