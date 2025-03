VS schorten cyberaanvallen tegen Rusland op

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft gevraagd om cyberaanvallen tegen doelen in Rusland te pauzeren. De aanpak die werd voorgesteld vóór de clash tussen president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot, afgelopen vrijdag, zou onderdeel zijn van een plan om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen.

De vraag van Hegseth werd niet publiek bekendgemaakt en maakt volgens The New York Times deel uit van een breder plan om alle operaties tegen Rusland te herevalueren. De precieze reikwijdte en duur van het bevel van het ministerie van Defensie is niet duidelijk, omdat de grens tussen offensieve en defensieve cyberoperaties vaak vaag is, stelt de Amerikaanse krant.

Donald Trump heeft de afgelopen weken een historische toenadering tot Rusland in gang gezet. De Amerikaanse president wil een ‘deal’ sluiten met het land over de oorlog in Oekraïne. Dat leidde tot wrevel en bezorgdheid, niet het minst bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Kwetsbaarder

Na jaren een van de belangrijkste bondgenoten van Kiev te zijn geweest tegen de Russische oorlog, lijkt de regering-Trump Oekraïne te willen dwingen een staakt-het-vuren te accepteren. De VS willen de door Kiev gevraagde veiligheidsgaranties niet verzekeren en lijken met een mogelijke deal Moskou in de kaart te spelen.

Militaire operaties pauzeren is een gebruikelijke stap tijdens gevoelige diplomatieke onderhandelingen. Al waarschuwen ambtenaren bij CNN dat de beslissing de VS kwetsbaarder maakt voor mogelijke cyberaanvallen vanuit Rusland. Mike Waltz, nationaal veiligheidsadviseur van president Trump, weerlegde het idee van een pauze van de cyberaanvallen zondag bij de Amerikaanse zender.