Telegram-oprichter Durov heeft Frankrijk verlaten

Pavel Durov, de Russische oprichter van de berichtendienst Telegram, heeft Frankrijk verlaten, meldt persbureau AFP op basis van bronnen.

Hij werd afgelopen zomer opgepakt, omdat zijn platform wordt gebruikt voor allerlei misdaden zoals fraude en drugshandel. Nu zou hij volgens ingewijden toestemming hebben gekregen om het land te verlaten.

Het is niet duidelijk waar Durov naartoe is en wanneer hij weer terug moet komen. De steenrijke zakenman wordt in Frankrijk vervolgd, maar zijn proces is nog niet begonnen. Hij zat in augustus enkele dagen vast en kwam vrij na het betalen van een borgsom van 5 miljoen euro. Daarna moest hij zich regelmatig blijven melden bij de politie en mocht hij Frankrijk niet uit.

De Franse aanklagers verwijten de 40-jarige Durov dat hij te weinig heeft opgetreden tegen criminele acties op Telegram zoals het verspreiden van beelden van seksueel misbruik met minderjarigen.

Bovendien zou de Rus hebben geweigerd om de autoriteiten informatie te geven over gebruikers van de berichtendienst. Telegram noemde het ‘absurd’ om een eigenaar verantwoordelijk te houden voor misdaden op zijn platform. Kort nadien beloofde het platform wel beterschap rond het overdragen van data.