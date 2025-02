Trump mikt op importheffing van ‘rond de 25 procent’ op halfgeleiders

De Amerikaanse president Donald Trump wil importtarieven heffen van rond de 25 procent op computerchips, maar ook op auto’s en farmaproducten, zo zei hij dinsdag. Eerder kondigde hij ook al gelijkaardige heffingen aan op staal en aluminium. Die laatste zouden al vanaf maart in voege treden.

De importheffingen waarover hij deze week sprak zijn te verwachten vanaf april. ‘Ik zal ze waarschijnlijk op 2 april aankondigen’, aldus de president vanuit zijn hoofdverblijfplaats Mar-a-Lago in de staat Florida.

Trump zei ook nog dat hij de bedrijven wat tijd wil geven om zich aan te passen, door in de Verenigde Staten te gaan produceren en zo te ontsnappen aan de heffingen.

‘Stijgen in de loop van het jaar’

Als de invoertarieven op buitenlandse wagens er komen, zou dat een enorme impact hebben op de industrie. Jaarlijks worden naar schatting acht miljoen auto’s ingevoerd in de VS. Volkswagen en Hyundai zouden bij de zwaarst getroffenen zijn.

Inzake halfgeleiders en farma zei Trump dat de heffing op minstens 25 procent zal liggen ‘en zal stijgen in de loop van het jaar’. Ook hier wil hij bedrijven de kans geven productie op te zetten in de VS, klonk het.