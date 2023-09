Samen werk maken van een duurzame toekomst!

De jongste filantropische telg van BNP Paribas Fortis werd Impact Together gedoopt! Via dit fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil de bank samen met haar cliënten de structurele uitbouw bevorderen van sociale en ecologische organisaties die in België het verschil maken.

“Filantropie staat al vele jaren centraal in de strategie van BNP Paribas Fortis”, benadrukt Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management bij BNP Paribas Fortis. “We zijn al sinds 2015 de financiële partner van het Venture Philanthropy Fund, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. Het Venture Philanthropy Fund wordt gespijsd met retrocessies of een deel van het beheerloon van een van onze maatschappelijk verantwoorde investeringsfondsen, die worden teruggestort als schenking. Nu zeven jaar later reiken de ambities van BNP Paribas Fortis duidelijk verder! Met de lancering van Impact Together wil de bank de filantropische initiatieven gelinkt aan verantwoorde beleggingen bestendigen. Dit nieuwe filantropische fonds biedt ons de kans om samen met onze cliënten, onze collega’s en de ondersteunde verenigingen de omschakeling naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling te brengen.”

Structurele en specifieke steun

“Via het Venture Philanthropy Fund werd sinds 2015 al ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in de structurele versterking en professionalisering van 150 vzw’s en ondernemingen in de sociale economie die in België actief zijn”, licht Brieuc Van Damme, afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting, toe. “BNP Paribas Fortis heeft op haar beurt 3 miljoen euro bijeengebracht om organisaties te steunen in tijden van crisis, zoals de coronapandemie, de overstromingen van 2021 en de oorlog in Oekraïne. Dankzij de lancering van Impact Together kunnen we vandaag een volwaardig ecosysteem opzetten tussen de ondersteunde organisaties, de Koning Boudewijnstichting, de bank en haar medewerkers en cliënten.”

Via Impact Together kunnen we onze filantropische initiatieven beter structureren en een extra bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duurzame samenleving. Dit doen we uiteraard samen met onze cliënten, onze collega’s en de ondersteunde verenigingen. Stéphane Vermeire

De Lochting vzw is een bloeiend biologisch (tuinbouw) bedrijf binnen de sociale economie

Duurzame toekomst

“Met Impact Together willen we ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld”, aldus Stéphane Vermeire. “Het initiatief beoogt twee afzonderlijke hefbomen”, voegt Brieuc Van Damme eraan toe. “De eerste borduurt voort op de werking van het Venture Philanthropy Fund en zet in op een verdere professionalisering van de geselecteerde organisaties. Concreet zal deze vorm van steun zich vertalen in de financiering van externe consultancy en begeleiding op lange termijn van sociale en ecologische organisaties. Met de tweede hefboom mikken we op projecten die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Aangezien Impact Together opgezet is als een filantropisch fonds onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting stellen beide hefbomen zich ten dienste van het algemeen belang in België. Daarnaast onderscheiden ze zich door een sterk bestuur. De selectie van organisaties en projecten gebeurt bijvoorbeeld door onafhankelijke investeringscomités.”

Brieuc Van Damme en Stéphane Vermeire

BNP Paribas Fortis Foundation

“We willen met Impact Together het verschil maken met en voor onze cliënten. Door de beleggers onder meer te laten stemmen op hun ‘favoriete projecten’ – die dan vervolgens extra steun krijgen – betrekken we hen rechtstreeks bij dit initiatief”, voegt Stéphane Vermeire er nog aan toe. “Hiermee versterken we het filantropisch engagement van de BNP Paribas Fortis Foundation die de initiatieven van de bank en haar medewerkers bijeenbrengt.”

